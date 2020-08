Immer mehr ungarische Regierungsmitglieder müssen wegen ihrer Teilnahme an einer Gartenparty am Samstag in Corona-Quarantäne. Einer der Teilnehmer war im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um den Kommunikationsdirektor der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz, Istvan Hollik.