Dass zwei infizierte Sportler in dem Fitnessstudio trainiert hatten, war am Montag bekannt geworden. In der Folge wurden seitens der Stadt insgesamt 717 Menschen, die sich zum selben Zeitpunkt in den Räumen aufgehalten hatten, zu einem freiwilligen Test aufgerufen. 643 Menschen aus Niederösterreich und dem Burgenland ließen sich daraufhin in der Arena Nova in Wiener Neustadt testen.