Passagier und Begleitung wurden am Airport isoliert

Wie ein Ryanair-Sprecher berichtete, erhielt der Fluggast eine SMS mit dem besorgniserregenden Inhalt. „Der Passagier und seine Begleitung wurden sofort von Bord geschafft und in eine Quarantänestation am Flughafen Stansted gebracht, wo sie von den örtlichen Gesundheitsbehörden betreut wurden“, so der Sprecher gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“.