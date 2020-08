Der TikTok-Mutterkonzern ByteDance macht Insidern zufolge jetzt Tempo. Das Technologieunternehmen wolle binnen 24 Stunden in exklusive Gespräche mit einem Bieter einsteigen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Vereinbarung solle bis zum 15. September stehen. ByteDance lehnte eine Stellungnahme ab. Mitte September soll eine Verfügung von Präsident Trump in Kraft treten, die US-Unternehmen Geschäfte mit TikTok verbietet. In einer separaten Anordnung forderte Trump ByteDance Anfang August auf, innerhalb von 90 Tagen die US-Sparte abzuspalten.