Entwickler Respawn hat einen Trailer zu seinem kommenden VR-Titel „Medal of Honor: Above and Beyond“ veröffentlicht. Spieler schlüpfen darin in die Stiefel eines Pioniers, der vom OSS angeworben wird. Das Office of Strategic Services war der Vorgänger der heutigen CIA und im Zweiten Weltkrieg mit der Spionage und Sabotage hinter feindlichen Linien beauftragt. An der Seite von neuen und bereits bekannten Charakteren der bekannten Shooter-Reihe erleben die Spieler Missionen, „die sie nach Tunesien und quer durch Europa führen, und sie an einigen der wichtigsten Momente des Krieges teilnehmen lassen“, so der Entwickler in einer Aussendung.