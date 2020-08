Bundesländer-Vergleich: Wien vor OÖ und NÖ

Im Bundesländer-Vergleich war die Anzahl der Schutzwegunfälle in Wien mit 454 am höchsten, vor Oberösterreich (170), Niederösterreich (156) und der Steiermark (147). Beim Anteil der Unfälle auf Zebrastreifen an den Fußgängerunfällen weist übrigens Vorarlberg mit 36,6 Prozent den höchsten Wert auf, gefolgt von der Steiermark mit 35,1 und Oberösterreich mit 32,1 Prozent.