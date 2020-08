Es werde in den nächsten Wochen „sicher Schlag auf Schlag gehen“, so die neue „Dancing Stars“-Moderatorin weiter. Immerhin läuft die Show ab 25. September wieder jeden Freitag im ORF. „Ganz wichtig ist mir auch eine echt gute Vorbereitung“, erklärte sie weiter. „Ich möchte da jetzt nicht als Fremdkörper in die Sendung kommen, sondern auch zumindest meine bestmögliche Basis erreichen, dass ich mich da auch mit allen ganz gut verstehe.“