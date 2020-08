„Ich musste die Entscheidung so nehmen, wenn ich auch noch gerne in Salzburg geblieben wäre“, sagt der passionierte Bienen-Züchter aus der Steiermark, der zuletzt auf Besuch bei der Freundin durch den Volksgarten radelte. Und berichtete: „Nein, neuen Klub hab ich noch keinen.“ So mancher Billig-Legionär zieht weiter vor einem heimischen Legionär. Dazu drückt Corona kräftigst auf die Budgets der Vereine in der ICE Hockey League.