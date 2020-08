In Tirol kürzere Wartezeiten als in Wien

„Bei der ÖGK versicherte Kinder und Jugendliche können in Tirol sofort und kostenlos bis zu sieben Stunden Psychotherapie in Anspruch nehmen. Wenn wir dieses Modell auf ganz Österreich ausweiten, vermindert das lange Leidenswege und spart den Sozialversicherungen langfristig sehr viel Geld“, so ÖBVP-Präsidiumsmitglied Barbara Haid.