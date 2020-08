„Nacht der langen Messer“

In seine Ära fiel so manche „Nacht der Langen Messer“. „Ich habe es damals nicht so empfunden“, sagte van Staa im Gespräch mit der „Krone“. „Ich habe ja damals die Partei in einer Krisensituation übernommen“, sprach er die geplante und dann abgesagte Inthronisierung von Ferdinand Eberle als Landeshauptmann an. Eberle war übrigens ebenfalls Gratulant – neben Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann und GF Martin Malaun.