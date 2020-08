Das australische Model Miranda Kerr (37) hat ihrem Ex-Mann, Schauspieler Orlando Bloom (43), und Popstar Katy Perry (35) zu Töchterchen Daisy Dove Bloom gratuliert. „Ich freue mich so für euch. Kann es kaum erwarten, sie zu treffen“, postete Kerr am Donnerstag in einer mit vielen Emojis verzierten Message auf Blooms Instagram.