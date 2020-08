Untergetaucht, abgedampft, das Weite gesucht – Gregor Schlierenzauer hat sich nach seiner nicht zufriedenstellenden Leistung beim Sommer-GP in Wisla eine Auszeit verschrieben. „Durchschnaufen“, nennt es der 30-Jährige. In Sardinien, am Meer, mit der Familie. „Dolce Vita, italienisches Flair, gutes Essen und vor allem keine durchgetakteten Tagesabläufe, keine Trainings, keine Tests und Analysen, sondern exakt das Gegenteil. Mal etwas länger schlafen, in den Tag hineinleben, sich treiben lassen, dem Körper eine Verschnaufpause gönnen und den Kopf ausleeren“, so Schlierenzauer. Der seit dem Lockdown im März fast durchgehend zu Hause war. „Das war schon eine Umstellung. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal ein halbes Jahr nicht weg war“, so der Tiroler schulterzuckend.