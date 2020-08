Sebastian Kurz startet am Freitag mit einer Erklärung zur Lage der Nation in den Herbst. Wie die „Krone“ bereits vorab erfuhr, wird der Bundeskanzler in seiner rund 20-minütigen Ansprache an die Bevölkerung darauf eingehen, dass die Corona-Pandemie voraussichtlich kürzer dauern werde, als viele Experten ursprünglich angenommen haben. Er rechnet sogar damit, dass eine Rückkehr zur Normalität bis Sommer 2021 möglich sei. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass es im Herbst noch einmal zu einer Verschärfung der Maßnahmen kommen könnte. Weitere Themenblöcke in seiner Rede werden Arbeit und Wirtschaft, Digitalisierung und Bildung sowie sozialer Zusammenhalt sein.