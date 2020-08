Indes beruhigte sich die Lage in Kenosha, wo Blake niedergeschossen worden war. Nachdem es bei Protesten in der Stadt im Bundesstaat Wisconsin an mehreren Abenden in Folge zu Ausschreitungen gekommen war, blieben die Demonstrationen in der Nacht auf Donnerstag friedlich. Hunderte Demonstranten gingen trotz einer Ausgangssperre auf die Straße. „Alle erwarten, dass wir voller Wut rausgehen und durchdrehen“, sagte ein afroamerikanischer Demonstrant. „Aber wir protestieren friedlich.“