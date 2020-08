„Biden würde amerikanischen Traum zerstören“

Seinen demokratischen Herausforderer bezeichnete Trump in seiner Abschlussrede als „Vernichter amerikanischer Arbeitsplätze“. Falls Biden die Chance bekommen sollte, werde er „der Zerstörer amerikanischer Größe sein“. Ein Sieg Bidens würde die Krisen, die den USA zu schaffen machten, nur noch verschlimmern, tönte Trump vom Rasen vor dem Weißen Haus. Seine Gattin Melania hatte bereits am Mittwoch ihren großen Auftritt und brav die Werbetrommel für ihren Mann gerührt: „Wir brauchen meinen Ehemann als Präsident“, so die First Lady.