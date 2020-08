„Bei einem Bauprojekt eines gemeinnützigen Trägers wurden Wohnungen zu einem Preis von 6000 Euro pro Quadratmeter verkauft. Ich dachte mir, dass müsste billiger gehen“, so Ortschef Herbert Schober zum Auslöser seiner Idee. Er will als Gemeinde eine eigene gemeinnützige Wohnbaugesellschaft gründen: „Dann hätten wir es selbst in der Hand.“