In Paris wird die Maskenpflicht ab Freitag auf die gesamte Stadt ausgeweitet. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen dann überall in der Stadt einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im gesamten Land wurden in den vergangenen 24 Stunden mehr als 6000 Corona-Neuinfektionen registriert, so viele wie seit Mai nicht mehr.