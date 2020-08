70 Meter in den Tod gestürzt

Gegen 13.30 Uhr verließen sie den Gipfel und stiegen entlang der Aufstiegsroute ab. Während des Abstieges mussten die Frauen im Bereich der Sägezähne einen direkt am Grad befindlichen Turm überklettern. Dabei ereignete sich das folgenschwere Unglück. „Die 47-Jährige stürzte aus bisher noch nicht geklärter Ursache rücklings rund 70 Meter in eine ostseitige, enge Steilrinne ab und zog sich tödliche Kopfverletzungen zu“, heißt es vonseiten der Polizei. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.