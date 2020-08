„Ich dachte, ich bin über verlorenes Ladegut gefahren“ - so verantwortet sich ein Rieder (59), der in Aurolzmünster (Oberösterreich) einen 43-Jährigen aus der Nachbarschaft mit dem Auto tödlich überrollt haben soll. Ein Schichtarbeiter hatte am Donnerstag gegen 2.20 Uhr früh den Sterbenden gefunden, ein Hinweis führte zum mutmaßlichen Todeslenker.