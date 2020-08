Alterseinsamkeit wegen Corona verschlimmert

„Jeder Mensch in Österreich hat es sich verdient, in Würde zu altern. Dazu gehört auch, dass man sich nicht alleine fühlt und die eigene Familie sowie Freunde regelmäßig sehen kann“, meinte der Kanzler im Vorfeld. Die Alterseinsamkeit habe sich in Zeiten der Corona-Pandemie durch Besuchsverbote in Altersheimen oder Krankenhäusern massiv verschärft.