Am frühen Morgen des 3. August bespuckte der Mann die im Bezirk Lend an ihm vorbeifahrende, 34-jährige Radfahrerin, die sich auf dem Weg in die Arbeit befand. Die Frau fuhr dem flüchtenden Täter daraufhin nach und versuchte, Bilder von dem Unbekannten anzufertigen, woraufhin sie weitere Male angespuckt wurde. Dem unbekannten Täter gelang es in weiterer Folge, zu flüchten. Nun konnte der Tatverdächtige ausgeforscht werden.