„Es hat sich so ergeben“, erklärt Alaba im ‘FC Bayern Podcast‘, „ich glaube, es ist ein Spieler, der sehr viel Druck auf sich hat, der sehr viel Last auf sich trägt, der auch den ganzen Klub auf sich trägt“. Immerhin wollte Neymar endlich Geschichte schreiben und Paris Saint-Germain zum lange ersehnten ersten Titel in der Königsklasse führen. Doch daraus wurde nichts.