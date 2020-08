Straka hat freilich die Rassismus-Debatte samt Spielstopp am Donnerstag in New York mitbekommen, war in die Entscheidung in seiner Funktion im ATP-Board auch involviert. „Das ist wirklich von einer Minute auf die andere entstanden.“ Der US-Tennisverband (USTA) habe das Beispiel der anderen US-Ligen gesehen und es in Abstimmung mit ATP und WTA durchgezogen. „Insgesamt ist es sicherlich zu begrüßen, wenn man es schafft, dadurch Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken“, glaubt Straka.