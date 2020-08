Fataler Unfall in Anras (Tiroler Bezirk Lienz) am Donnerstagvormittag: Ein Einheimischer (66) geriet mit dem Auto über den Fahrbahnrand einer Forststraße und stürzte 40 Meter in einen steilen Graben ab. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sein mitfahrender Sohn (13) kam mit leichten Verletzungen davon.