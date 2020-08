Vor 15 Jahren zog „Katrina“ über Louisiana hinweg

Der Bundesstaat hat traumatische Erfahrungen mit Wirbelstürmen gemacht. Vor fast genau 15 Jahren - am 29. August - suchte „Katrina“ ihn heim: ein Wirbelsturm der höchsten Kategorie fünf mit Winden von einer Geschwindigkeit bis zu 280 Kilometer in der Stunde. „Katrina“ richtete Schäden historischen Ausmaßes an, ein Museum in New Orleans erinnert an die Katastrophe. Gut 80 Prozent der Großstadt wurden überflutet. „Katrina“ tötete insgesamt mehr als 1800 Menschen, Hunderte galten als vermisst.