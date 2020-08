Nach zwei Jahren im Ausland (Rumänien, Litauen) ist Daniel Offenbacher jetzt wieder retour in der heimischen Bundesliga! Und gibt heute ausgerechnet in seiner steirischen Heimat sein Pflichtspiel-Debüt für Ried. Der Bundesliga-Aufsteiger trifft im Cup auf Gleisdorf. „Ich bin wirklich froh, wieder in Österreich spielen zu können. Zum Glück hat mir mein Klub Suduva keine Steine in den Weg gelegt“, sagt der 28-Jährige.