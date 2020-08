Am fünften Jahrestag der Flüchtlingstragödie von Parndorf hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bekannt gegeben, dass Österreich seit 2015 rund 2500 Schleppern „das Handwerk gelegt“ habe. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sprach er am Donnerstagnachmittag in Wien von einer „geradezu dramatisch hohen Zahl“.