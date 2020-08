Der Auftakttag war wegen Regens stundenlang unterbrochen gewesen. Die zweite Runde am Freitag wird wohl verspätet beginnen. „Mein Spiel war heute recht unterschiedlich. Sehr gut das lange Spiel und so wie in den letzten Wochen in USA nicht zufriedenstellend das kurze Spiel, vor allem das Putten. Die Putts waren nicht richtig schlecht, nur wie man im Golfsport sagt: ‘es ist nichts gefallen‘“, kommentierte Schwab seinen ersten Auftritt in „The Belfry“.