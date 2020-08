Da hat sich „Klingel-Brandy“ was ganz Besonderes einfallen lassen. Mit Komplizin Henrike Brandstötter platzte er etwa ins Büro von Vizebürgermeister Dominik Nepp (FPÖ), der gerade nicht anwesend war. Das Video ist an Skurrilität kaum zu überbieten: Während Brandstätter manisch an den Klingeln herumdrückt und sich am Bimmeln erfreut, rennt Brandstötter in den fremden Büros aufgescheucht im Kreis. Pinkes Fazit: Skandal, die teuren Stadträte sind nicht da.