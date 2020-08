Die sardinische Küstenwache hat am Dienstag dramatische Aufnahmen einer brennenden Jacht vor der Küste der Insel gemacht. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA befand sich die 50 Meter lange Jacht Lady MM auf dem Weg von Capri nach Sardinien, als plötzlich ein Feuer an Bord ausbrach. Die 17 Personen an Bord konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor sich der Brand stark ausbreitete und das Schiff schließlich sank.