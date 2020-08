Was zuerst nur eine Vermutung war, ist nun traurige Gewissheit: Ein 57-jähriger Gleisdorfer hat sich Ende Juni im LKH Graz II, Standort Süd (ehemals LSF), mit der Lungenkrankheit Tuberkulose angesteckt. Das hat er am Mittwoch, also rund zwei Monate nach dem Aufenthalt, erfahren - laut Behörden ein normales Vorgehen.