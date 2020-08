Russland ortet derzeit „keinen Bedarf“

Putin sei sich mit seinem Amtskollegen in Minsk einig darüber, dass es einen russischen Einsatz nur gebe, „wenn die Situation außer Kontrolle gerät“, und listete als Beispiele Raubüberfälle oder in Brand gesteckte Autos. In einem gemeinsamen Gespräch sei man jedoch zu dem Schluss gekommen, dass es diesen Bedarf derzeit nicht gebe: „Und ich hoffe, dass es auch nicht so weit kommen wird.“