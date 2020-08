„Diese Zahl beweist, dass sich das Bonusticket gelohnt hat“, freut sich Landeshauptmann Doskozil. Der große Erfolg ist auf die fünf pannonischen Säulen - Wein, Kulinarik, Kultur, Natur und Sport - zurückzuführen. Wurde zu Saisonbeginn noch das Ausbleiben von Gästen aufgrund der Absagen vieler Kulturveranstaltungen befürchtet, zeigte sich, dass mit Alternativprogrammen ebenso gepunktet werden konnte. „Es ist mehr als erfreulich, dass wir mit unserem vielfältigen Angebot so viele österreichische Gäste begeistern konnten. Ohne die hervorragende Arbeit aller Beteiligten und Betriebe wäre dies so nicht möglich gewesen“, so Doskozil.