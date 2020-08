Grüne wollen SPÖ überholen

Reichelt will nun Nägel mit Köpfen machen, wobei er natürlich mit Blick auf die Wahl am 11. Oktober nicht vergaß zu erwähnen, dass die Umsetzung der Pläne ungleich realistischer wäre, sollten die Grünen die SPÖ in Mariahilf von Platz eins verdrängen können. „Es ist bisher hier nichts passiert, weil der politische Wille enden wollend ist, wenn es um Stellplätze geht“, erklärte Reichelt. Die Grünen seien die einzige Fraktion, die konkrete Vorschläge mache.