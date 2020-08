Wir gehen mit der jüngsten Kapfenberger Mannschaft aller Zeiten in die Saison - die Buben sind gerade in der Polierschule - da muss man gegen eine gstandene Anifer Regionalliga-Truppe aufpassen!„ Kapfenberg-Präsident Erwin Fuchs weiß, dass es für seine “Jungfalken„ (Altersschnitt 20) heute (19.30) in der 1. ÖFB-Cup-Runde im Fekete-Stadion, dessen Rasen nach dem Match wegen eines Pilzbefalls saniert werden muss, gefährlich werden kann. Zumal Neo-Coach Abdulah Ibrakovic von den Sturm-Kooperationsspielern heute nur Goalie Guiliani und Bacher zur Verfügung hat. Amoah darf noch nicht aus Sturms roter Corona-Testgruppe raus. Und Mattersburg-Heimkehrer Mario Grgic (nach zwei Kreuzbandrissen noch im Aufbau) hat noch keinen Vertrag.