Einen langen Leidensweg hat Wilhelm Hosa aus Amstetten hinter sich und der ist noch nicht zu Ende. „Bis Weihnachten will ich alleine von meinem Bett aufstehen und ohne Rollator gehen können“, zeigt sich Hosa kämpferisch. Im Mai 2019 war daran nie im Leben zu denken. Der passionierte Maler wurde mit schweren neurologischen Erkrankungen bei den Barmherzigen Brüdern in Linz eingeliefert. Drei Wochen lang lag Hosa im Koma, war danach komplett gelähmt. Er konnte nicht mehr selbstständig atmen, war intubiert. Nur seine Augen konnte er bewegen, kommunizierte so mit seinen Angehörigen.