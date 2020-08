Raus aus dem Alltag – hinein ins Almenglück. Hoch oben auf dem Berg erfüllt sich der Wunsch nach Freiraum. Auf 1600 Meter Seehöhe, inmitten der Kärntner Gebirgsregion Hohe Tauern, liegt das idyllische Bergchalet Moseralm in absoluter Alleinlage. Familie Hartweger hat einen wahren Kraftort erschaffen, an dem Körper und Seele in Stille auftanken können. Hier kann man der Hitze entkommen, fernab von lauten Hotelgästen und überfüllten Stränden – eingebettet in einer Wald-und-Wiesenlandschaft, umgeben von über hundert Jahre alten Lärchen- und Tannenwäldern.