„Ich darf Wien nicht ermahnen. Ich darf Wien nicht beleidigen. Ich darf Wien nicht kleinreden. Ich darf Wien nicht schlechtmachen.“ Ein haushohes Mahnschreiben, das an den „Simpsons“-Vorspann erinnert, ziert derzeit eine Hauswand am Wiener Naschmarkt. Verfasser ist nicht Bart Simpson, sondern die im Wahlkampf stehende Wiener SPÖ. Der Brief richtet sich nur indirekt an die Wählerschaft, sondern vielmehr an einen einzigen Adressaten: den türkisen Konkurrenten Gernot Blümel.