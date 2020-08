Der meteorologische Sommer neigt sich dem Ende zu - und zumindest im Westen des Landes ist das in den kommenden Tagen deutlich spürbar. In puncto Wetter wird Österreich am Wochenende in zwei Lager gespalten. Während sich im Südosten noch vermehrt die Sonne zeigt und es mit bis zu 31 Grad noch einmal spätsommerlich heiß wird, drohen im Westen Starkregen und enorme Niederschlagsmengen von stellenweise bis zu 150 Litern pro Quadratmeter.