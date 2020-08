„Es hat natürlich einige Gespräche und Anfragen gegeben, aber es war ruhiger und entspannter als in anderen Jahren. Es tut auch einmal gut, so einen Sommer zu haben. Wir sind happy darüber, dass die Mannschaft so zusammengeblieben ist“, bilanzierte Sportchef Christoph Freund. Auch extrem begehrte Spieler wie der Ungar Dominik Szoboszlai konnten gehalten werden. Daran soll sich auch in den kommenden Wochen nichts ändern. Die Transferzeit endet aufgrund der verspätet beendeten Saisonen wegen der Coronavirus-Pandemie ja erst Anfang Oktober.