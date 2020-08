Cyberkriminalität gestiegen

Im Gegenzug stiegen kriminelle Aktivitäten im Cyberspace eklatant an. Es gab gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 um 72 Prozent mehr widerrechtliche Zugriffe auf Computersysteme, um 207 Prozent mehr Missbräuche von Computerprogrammen oder Zugangsdaten und nahezu eine Verdopplung (plus 97 Prozent) beim betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauch. Dennoch: Laut einer Umfrage Anfang August fühlen sich 97 Prozent der Österreicher in unserem Land „sehr sicher“ oder „eher sicher“.