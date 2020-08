Aus Eifersucht ist in Landskron ein Streit außer Kontrolle geraten. Ein 33-jährige Villacher und eine 19-Jährige - die sich über eine Internet Dating-Plattform kennengelernt haben - waren bis in die frühen Morgenstunden beim einem Nachbarn (29) der Frau zu Besuch gewesen. Gemeinsam konsumierten sie alkoholische Getränke. Weil sie beide Interesse an der 19-jährigen zeigten, kam es zu einer Prügelei zwischen den Männern. Die Frau verließ fluchtartig die Wohnung.