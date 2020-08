Ein solches Verhalten ist nicht nur unethisch, sondern auch ungesetzlich, wissen Experten: „Im Sicherheitspolizeigesetz ist das genau geregelt. Das ist definitiv kein Kavaliersdelikt mehr.“ Die rechtliche Komponente sei die eine Seite, die andere aber die menschliche: „Ob die Gaffer es auch so lustig finden würden, wenn sie oder ihre Familie in einer derartigen Situation von Wildfremden gefilmt würden?“, appellieren die Helfer an die Vernunft der Menschen.