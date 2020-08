Weder Hintergedanke, noch Absicht

Im Gespräch mit Boris Blank (68) und Dieter Meier (75) zieht sich die angenehme Ungezwungenheit gleich weiter. Man ist von Anfang an per Du. Dieselbe Lockerheit prägt den Yello-Sound, daran hat sich auch auf dem neuesten Album nichts geändert. „Unserer Musik liegen weder ein Hintergedanke noch eine Absicht im weitesten Sinne zugrunde“, sagt Blank im Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie ist ein Spiel mit Klängen und Worten, das war in den 80ern so und hat sich bis heute nicht geändert. „Ich bin oft selber überrascht, was im Prozess alles entsteht.“