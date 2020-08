SPÖ bietet ÖVP Hilfe bei U-Ausschuss-Antrag an

Während die ÖVP in dieser Causa weiter Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) scharf attackiert, bieten die Sozialdemokraten Hilfe bei der Beantragung eines U-Ausschusses an. Die Volkspartei sei aber „offenbar nicht in der Lage, einen Antrag auf die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses einzubringen“, stellte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst am Mittwoch fest.