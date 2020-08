„Corona-Management by Chaos“

Kurz sei dafür verantwortlich, dass die türkis-grüne Regierungstruppe unvorbereitet in den Herbst stolpere, befand Deutsch. Das Versagen der Bundesregierung bei der Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sei offensichtlich. Die Regierung betreibe seit Monaten ein „Corona-Management by Chaos“, so Deutsch.