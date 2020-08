Seitdem ist viel passiert. Mit vier Frauen hat er sechs Kinder. Rund 20 Alben hat er bisher veröffentlicht. Das neueste, „Mama“, erschien am 28. August: 14 Stücke, einmal quer durch den weiten Schneider‘schen Musikkosmos: Ein Westernsong ist dabei („Der müde Reiter“), ein Arbeiterlied („Der Boss“) und auch eine herrlich durchgeknallte Klang-Sprechcollage über das „ayurvedische Massagezentrum Lotusblüte“ in Paderborn („Die neue Mode“). In „Petes Raumpatrouille“ greift er das musikalische Thema der Science-Fiction-Kultserie „Raumpatrouille Orion“ auf. Alle Instrumente spielt er selbst.