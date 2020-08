Wohl im Herbst vom Nationalrat behandelt

Am Mittwoch wurde das Volksbegehren vom Innenministerium an das Parlament übergeben. Dort wird entschieden, wann dieses im Umweltausschuss und im Nationalrat behandelt wird. „Wir gehen von einer Behandlung im Ausschuss im frühen Herbst aus“, so Rogenhofer.