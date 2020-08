Delevingne als Glücksgriff für BBC

Ein Insider verriet der britischen „Sun“, dass man es in der BBC als wahren Glücksgriff bezeichne, dass man gerade Cara Delevingne für dieses Projekt gewinnen konnte. Immerhin geht die Model-Schönheit und einstige Lagerfeld-Muse seit vielen Jahren ganz offen mit ihrer Sexualität um, bezeichnete sich in Interviews als pansexuell, fühlt sich also zu Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht hingezogen. Auch Sängerin Miley Cyrus gestand bereits, pansexuell zu sein.