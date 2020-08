Der stärkste Finger der Hand dient vor allem der Absicherung beim Greifen. Er soll, wie bei einer Zange, gegendrücken und richtet sich in seinem Bewegungsmuster Richtung Handinnenfläche. An Drehbewegungen durch Wischen am Smartphone hatte die Evolution bei der Konstruktion der „Greifer“ aber nicht gedacht. Zum Leidwesen des Daumensattelgelenks, dem eine vorzeitige Abnützung (Rhizarthrose) droht. „Bemerkbar macht sie sich vor allem durch Schmerzen und ersten Einschränkungen in der Kraftübertragung bei alltäglichen Bewegungen, etwa beim Drehen eines Schlüssels im Schloss oder Öffnen von Schraubverschlüssen“, so OA Dr. Markus Jakubek, Abteilung für Orthopädie und chirurgische Orthopädie am Klinikum Wels-Grieskirchen (OÖ.). Besonders Frauen, vor allem nach der Menopause, sind betroffen. „Die Veranlagung dazu ist sowohl erblich bedingt, aber auch hormonelle Umstellungen im Körper wirken sich aus.“